Миронов Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Миронов Иван Степанович
Мать: Миронова Евдокия
Бракосочетание
Около 1905
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Миронов Иван Александрович
Мать ребёнка: Миронова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Смирнов-Миронов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Миронова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Миронова Полина Александровна
Мать ребёнка: Миронова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Между 1913 и 1922
Дочь: Миронова Серафима Александровна
Мать ребёнка: Миронова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Миронов Константин Александрович
Мать ребёнка: Миронова Анастасия Михайловна
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва