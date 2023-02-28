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Миронов Александр Иванович

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Место рождения

Григорово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Миронов Иван Степанович

Мать: Миронова Евдокия

Григорово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1905

Жена: Миронова Анастасия Михайловна

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Миронов Иван Александрович

Мать ребёнка: Миронова Анастасия Михайловна

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Смирнов-Миронов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Миронова Анастасия Михайловна

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Миронова Полина Александровна

Мать ребёнка: Миронова Анастасия Михайловна

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1913 и 1922

Дочь: Миронова Серафима Александровна

Мать ребёнка: Миронова Анастасия Михайловна

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Миронов Константин Александрович

Мать ребёнка: Миронова Анастасия Михайловна

Григорово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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