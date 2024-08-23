Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Андреевна

Место рождения

Киржеманы, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Между ?.03.1816 и ?.02.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Около 1760 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1766 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1776 г.р.

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СС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Киржеманы, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Киржеманы, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 1760

Муж: Василий Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Кириллович

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около ?.05.1762

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Кириллович

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Алена Васильевна

Отец ребёнка: Василий Кириллович

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Василий Кириллович

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Лука Васильевич

Отец ребёнка: Василий Кириллович

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Кириллович

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Кириллович

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
До 1811
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1811
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между ?.03.1816 и ?.02.1834

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