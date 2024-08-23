Анастасия Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиМежду ?.03.1816 и ?.02.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1760
Муж: Василий Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Кириллович
Рождение ребёнка
Около ?.05.1762
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Алена Васильевна
Отец ребёнка: Василий Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Василий Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Лука Васильевич
Отец ребёнка: Василий Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Кириллович
Место жительства
До 1811
Место жительства
С 1811
Смерть
Между ?.03.1816 и ?.02.1834