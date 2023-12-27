Василий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти1812
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Никифор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Алена Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Лука Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Андреевна
Бракосочетание
До 26.06.1782
Жена: Анастасия Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1812