Василий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1738 г.р.

Дети

Около 1761 г.р.
Около 1763 г.р.
Около 1766 г.р.
Около 1766 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1776 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Никифор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Андреевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Алена Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Андреевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Лука Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Андреевна

Бракосочетание
До 26.06.1782

Жена: Анастасия Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1812
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