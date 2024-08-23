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Фёдор Васильевич

Место рождения

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Василий Кириллович

Мать: Анастасия Андреевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Лукьянов? Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Кузнецов Павел Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 1811
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1811
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1837

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