Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Василий Кириллович
Мать: Анастасия Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Лукьянов? Фёдор Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
До 1811
Место жительства
С 1811
Смерть
1837