Никифор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Василий Кириллович
Мать: Анастасия Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
До 1782
Жена: Анастасия Наумовна
Рождение ребёнка
Около ?.01.1782
Дочь: Февронья Никифоровна
Мать ребёнка: Анастасия Наумовна
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Иван Адрианович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
До 1811
Место жительства
С 1811
Смерть
1820