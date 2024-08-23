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Никифор Васильевич

Место рождения

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Жена

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Василий Кириллович

Мать: Анастасия Андреевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
До 1782

Жена: Анастасия Наумовна

Рождение ребёнка
Около ?.01.1782

Дочь: Февронья Никифоровна

Мать ребёнка: Анастасия Наумовна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Селиверст Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Иван Адрианович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 1811
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1811
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1820

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