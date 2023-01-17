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Потяркин Николай Андреевич

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

04.12.1902

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1902

Отец: Потяркин Андрей Ильич

Мать: Потяркина Пелагея Лаврентьевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Потяркина Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Потяркина Христина Николаевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Потяркина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Потяркина Христина Николаевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Потяркина Луиза Николаевна

Мать ребёнка: Потяркина Христина Николаевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1935
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
похозяйственные книги 1935г ГААО
Военная служба
14.12.1941
Москва, город федерального значения Москва
участник обороны Москвы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Христина Николаевна

Смерть
1943
Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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