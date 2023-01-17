Потяркин Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.12.1902
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1902
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Потяркина Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Потяркина Христина Николаевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Потяркина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Потяркина Христина Николаевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Потяркина Луиза Николаевна
Мать ребёнка: Потяркина Христина Николаевна
Место жительства
1935
похозяйственные книги 1935г ГААО
Военная служба
14.12.1941
Москва, город федерального значения Москва
участник обороны Москвы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область