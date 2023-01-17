Потяркина Христина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотяркина Христина Николаевна

Потяркина Христина Николаевна

avatar

Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Потяркина Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Потяркин Николай Андреевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Потяркина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Потяркин Николай Андреевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Потяркина Луиза Николаевна

Отец ребёнка: Потяркин Николай Андреевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1935
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
похозяйственная книга 1935г ГААО
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close