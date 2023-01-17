Потяркина Христина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Потяркина Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Потяркин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Потяркина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Потяркин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Потяркина Луиза Николаевна
Отец ребёнка: Потяркин Николай Андреевич
Место жительства
1935
похозяйственная книга 1935г ГААО
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно