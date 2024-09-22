Царенко Царев Исидор Константинович
Место рождения
Дата рождения14.05.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1868 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
15.05.1868 ст.
Рождение ребёнка
05.09.1893 ст.
Мать ребёнка: Царенко Соломония Яковлева
Рождение ребёнка
29.03.1899 ст.
Мать ребёнка: Царенко Соломония Яковлева
с.Андросовка Самарская губ.
Смерть
Неизвестно