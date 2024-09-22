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Царенко Царев Исидор Константинович

Место рождения

Свинарка, Черкаська область

Дата рождения

14.05.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1868 ст.

Отец: Царенко Константин Семенович

Мать: Царенко Зиновья Гаврилова

Свинарка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царенко Соломония Яковлева

Крещение
15.05.1868 ст.
Рождение ребёнка
05.09.1893 ст.

Сын: Царенко Захарий Исидоров

Мать ребёнка: Царенко Соломония Яковлева

Свинарка, Черкаська область
Рождение ребёнка
29.03.1899 ст.

Сын: Царенко Марк Сидорович

Мать ребёнка: Царенко Соломония Яковлева

с.Андросовка Самарская губ.
Смерть
Неизвестно

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