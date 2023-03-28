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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1659Андросовка (Утевка), с. удел.при р. Чагре.961830119402032Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 2. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
861. Андросовка (Воздвиженка, Утевка), село бывшее удельное, при реке Чагре, дворов 605, жителей 4556, волостное правление (уездный город в 94 верстах), церковь православ Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Андросовка18138242297533413407674315
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Андросовка (Воздвиженка, Утевка тож). Б. удел. Рус. Прав. и сектант.4144Р. Чагра74100—107532993509
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57422Андросовкасело52°41'с.ш.49°35'в.д.N-39-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36626404101с Андросовкасело