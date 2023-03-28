село Андросовка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Андросовка

Красноармейский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1659Андросовка (Утевка), с. удел.при р. Чагре.961830119402032Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 2. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Воздвиженская волость
861. Андросовка (Воздвиженка, Утевка), село бывшее удельное, при реке Чагре, дворов 605, жителей 4556, волостное правление (уездный город в 94 верстах), церковь православ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Николаевский уезд, Воздвиженская волость
село Андросовка18138242297533413407674315

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Воздвиженская волость
С. Андросовка (Воздвиженка, Утевка тож). Б. удел. Рус. Прав. и сектант.4144Р. Чагра74100107532993509

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Красноармейский район
57422Андросовкасело52°41'с.ш.49°35'в.д.N-39-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Красноармейский муниципальный район, Сельское поселение Андросовка
36626404101с Андросовкасело

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