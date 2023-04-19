Царенко Константин Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царенко Константин Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1868 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Царенко Зиновья Гаврилова

Петропавловка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
найти дату смерти не удалось. Просмотрены документы до 1916г по селу.
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