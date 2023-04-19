Царенко Константин Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1868 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Царенко Зиновья Гаврилова
Петропавловка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
найти дату смерти не удалось. Просмотрены документы до 1916г по селу.