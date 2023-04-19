Царенко Зиновья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1833
Дата смерти27.01.1872 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1833
Отец: Дудник Гаврило Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1868 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Царенко Константин Семенович
Петропавловка, Черкаська область
Смерть
27.01.1872 ст.