Царенко Зиновья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царенко Зиновья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1833

Дата смерти

27.01.1872 ст.

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1833

Отец: Дудник Гаврило Федоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1868 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Царенко Константин Семенович

Петропавловка, Черкаська область
Смерть
27.01.1872 ст.
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