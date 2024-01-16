Базанов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базанов Иван

Место рождения

Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

04.04.1868

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

1856 г.р.
1857 г.р.
1858 г.р.
1859 г.р.
1861 г.р.
1864 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Базанов Дмитрий

Мать: Фекла Николаева

Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Феоктиста Иванова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Александр

Мать ребёнка: Феоктиста Иванова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: Феоктиста Иванова

Рождение ребёнка
02.07.1859

Сын: Александр

Мать ребёнка: Феоктиста Иванова

Рождение ребёнка
14.08.1861

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Феоктиста Иванова

Рождение ребёнка
03.01.1864

Сын: Василий

Мать ребёнка: Феоктиста Иванова

Рождение ребёнка
01.11.1866

Сын: Базанов Михаил

Мать ребёнка: Феоктиста Иванова

Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.04.1868
от чахотки

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