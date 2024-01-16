Базанов Иван
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти04.04.1868
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Базанов Дмитрий
Мать: Фекла Николаева
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Феоктиста Иванова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Александр
Мать ребёнка: Феоктиста Иванова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: Феоктиста Иванова
Рождение ребёнка
02.07.1859
Сын: Александр
Мать ребёнка: Феоктиста Иванова
Рождение ребёнка
14.08.1861
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Феоктиста Иванова
Рождение ребёнка
03.01.1864
Сын: Василий
Мать ребёнка: Феоктиста Иванова
Рождение ребёнка
01.11.1866
Сын: Базанов Михаил
Мать ребёнка: Феоктиста Иванова
Смерть
04.04.1868
от чахотки