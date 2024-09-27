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Базанов Михаил

Место рождения

Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.11.1866

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1866

Отец: Базанов Иван

Мать: Феоктиста Иванова

Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Базанов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Бурова Александра Иванова

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Бурова Александра Иванова

Рождение ребёнка
21.01.1900

Сын: Базанов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Бурова Александра Иванова

Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.12.1902

Сын: Базанов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Бурова Александра Иванова

Рождение ребёнка
03.08.1906

Сын: Базанов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Бурова Александра Иванова

Рождение ребёнка
30.04.1909

Дочь: Павла Михайловна

Мать ребёнка: Бурова Александра Иванова

Смерть
1940

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