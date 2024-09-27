Базанов Михаил
Место рождения
Дата рождения01.11.1866
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1866
Отец: Базанов Иван
Мать: Феоктиста Иванова
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Бурова Александра Иванова
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Бурова Александра Иванова
Рождение ребёнка
21.01.1900
Сын: Базанов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Бурова Александра Иванова
Рождение ребёнка
15.12.1902
Сын: Базанов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Бурова Александра Иванова
Рождение ребёнка
03.08.1906
Мать ребёнка: Бурова Александра Иванова
Рождение ребёнка
30.04.1909
Дочь: Павла Михайловна
Мать ребёнка: Бурова Александра Иванова
Смерть
1940