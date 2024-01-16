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Феоктиста Иванова

Место рождения

Анисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

1856 г.р.
1857 г.р.
1858 г.р.
1859 г.р.
1861 г.р.
1864 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Иван

Мать: Катерина

Анисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Базанов Иван

Рождение ребёнка
1857

Сын: Александр

Отец ребёнка: Базанов Иван

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: Базанов Иван

Рождение ребёнка
02.07.1859

Сын: Александр

Отец ребёнка: Базанов Иван

Рождение ребёнка
14.08.1861

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Базанов Иван

Рождение ребёнка
03.01.1864

Сын: Василий

Отец ребёнка: Базанов Иван

Рождение ребёнка
01.11.1866

Сын: Базанов Михаил

Отец ребёнка: Базанов Иван

Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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