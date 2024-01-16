Феоктиста Иванова
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Базанов Иван
Рождение ребёнка
1857
Сын: Александр
Отец ребёнка: Базанов Иван
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Лариса
Отец ребёнка: Базанов Иван
Рождение ребёнка
02.07.1859
Сын: Александр
Отец ребёнка: Базанов Иван
Рождение ребёнка
14.08.1861
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Базанов Иван
Рождение ребёнка
03.01.1864
Сын: Василий
Отец ребёнка: Базанов Иван
Рождение ребёнка
01.11.1866
Сын: Базанов Михаил
Отец ребёнка: Базанов Иван
Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно