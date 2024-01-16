Фекла Николаева
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Всеволод
Отец ребёнка: Базанов Дмитрий
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Базанов Дмитрий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Арсений
Отец ребёнка: Базанов Дмитрий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Базанов Иван
Отец ребёнка: Базанов Дмитрий
Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Базанов Дмитрий
Смерть
Неизвестно