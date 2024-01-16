Фекла Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1815 г.р.
1823 г.р.
1823 г.р.
1826 г.р.
1832 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Всеволод

Отец ребёнка: Базанов Дмитрий

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Базанов Дмитрий

Рождение ребёнка
1823

Сын: Арсений

Отец ребёнка: Базанов Дмитрий

Рождение ребёнка
1826

Сын: Базанов Иван

Отец ребёнка: Базанов Дмитрий

Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Базанов Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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