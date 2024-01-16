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Базанов Дмитрий

Место рождения

Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

1774 г.р.

Дети

1815 г.р.
1823 г.р.
1823 г.р.
1826 г.р.
1832 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Базанов Александр

Мать: Ирина Семенова

Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Всеволод

Мать ребёнка: Фекла Николаева

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Фекла Николаева

Рождение ребёнка
1823

Сын: Арсений

Мать ребёнка: Фекла Николаева

Рождение ребёнка
1826

Сын: Базанов Иван

Мать ребёнка: Фекла Николаева

Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Фекла Николаева

Смерть
Неизвестно

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