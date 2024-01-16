Базанов Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Базанов Александр
Мать: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Всеволод
Мать ребёнка: Фекла Николаева
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Фекла Николаева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Арсений
Мать ребёнка: Фекла Николаева
Рождение ребёнка
1826
Сын: Базанов Иван
Мать ребёнка: Фекла Николаева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Фекла Николаева
Смерть
Неизвестно