Голосева Федосья Павлова
Место рождения
Дата рождения1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Отец: Голосев Павел Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Голосева Анна Павлова
Отец ребёнка: Голосев Павел Дмитриев
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Голосева Марья Михайлова
Отец ребёнка: Голосев Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1827 ст.
Отец ребёнка: Голосев Михаил Федоров
Смерть
Неизвестно