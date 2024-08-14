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Голосева Федосья Павлова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: Голосев Павел Дмитриев

Мать: Голосева Матрона Гаврилова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голосев Михаил Федоров

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Голосева Анна Павлова

Отец ребёнка: Голосев Павел Дмитриев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Голосева Марья Михайлова

Отец ребёнка: Голосев Михаил Федоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Голосев Иосиф Михайлов

Отец ребёнка: Голосев Михаил Федоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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