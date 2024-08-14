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Голосев Павел Дмитриев

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1752 ст.

Дата смерти

1835 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1784 г.р.

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голосева Матрона Гаврилова

Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Голосева Федосья Павлова

Мать ребёнка: Голосева Матрона Гаврилова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Голосева Анна Павлова

Мать ребёнка: Голосева Федосья Павлова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1835 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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