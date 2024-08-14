Голосев Павел Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1752 ст.
Дата смерти1835 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Голосева Федосья Павлова
Мать ребёнка: Голосева Матрона Гаврилова
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Голосева Анна Павлова
Мать ребёнка: Голосева Федосья Павлова
Смерть
1835 ст.