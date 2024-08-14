Голосев Иосиф Михайлов
Место рождения
Дата рождения1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.
Отец: Голосев Михаил Федоров
Мать: Голосева Федосья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Голосев Манафатий Иосифов
Мать ребёнка: Голосева (Липовкина Пекельникова) Феодора Савельева
Рождение ребёнка
1848 ст.
Мать ребёнка: Голосева (Липовкина Пекельникова) Феодора Савельева
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Голосева Дарья Иосифова
Мать ребёнка: Голосева (Липовкина Пекельникова) Феодора Савельева
Смерть
Неизвестно