Голосев Иосиф Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолосев Иосиф Михайлов

Голосев Иосиф Михайлов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: Голосев Михаил Федоров

Мать: Голосева Федосья Павлова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голосева (Липовкина Пекельникова) Феодора Савельева

Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Голосев Манафатий Иосифов

Мать ребёнка: Голосева (Липовкина Пекельникова) Феодора Савельева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Голосев Логан Иосифов

Мать ребёнка: Голосева (Липовкина Пекельникова) Феодора Савельева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Голосева Дарья Иосифова

Мать ребёнка: Голосева (Липовкина Пекельникова) Феодора Савельева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.