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Голосев Михаил Федоров

Место рождения

Покровское, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1803 г.р.

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Достались по купчей в 1847 году от госпожи Сацыперовой перевезены из села Вязовка Тамбовской губ и уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голосева Федосья Павлова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Голосева Марья Михайлова

Мать ребёнка: Голосева Федосья Павлова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Голосев Иосиф Михайлов

Мать ребёнка: Голосева Федосья Павлова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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