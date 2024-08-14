Голосев Михаил Федоров
Место рождения
Дата рождения1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Достались по купчей в 1847 году от госпожи Сацыперовой перевезены из села Вязовка Тамбовской губ и уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голосева Федосья Павлова
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Голосева Марья Михайлова
Мать ребёнка: Голосева Федосья Павлова
Рождение ребёнка
1827 ст.
Мать ребёнка: Голосева Федосья Павлова
Смерть
Неизвестно