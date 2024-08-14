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Голосева Марья Михайлова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Голосев Михаил Федоров

Мать: Голосева Федосья Павлова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голосев Силла Андреев

Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Панченко (Голосева) Евфросиния Силантьева

Отец ребёнка: Голосев Силла Андреев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Голосева Марья Силантьева

Отец ребёнка: Голосев Силла Андреев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Голосева Матрона Силантьева

Отец ребёнка: Голосев Силла Андреев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Голосев Мартын Маркьян Силантьев

Отец ребёнка: Голосев Силла Андреев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: Голосева Евдокия Силантьева

Отец ребёнка: Голосев Силла Андреев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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