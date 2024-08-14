Голосева Марья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: Голосев Михаил Федоров
Мать: Голосева Федосья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Панченко (Голосева) Евфросиния Силантьева
Отец ребёнка: Голосев Силла Андреев
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Голосева Марья Силантьева
Отец ребёнка: Голосев Силла Андреев
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Голосева Матрона Силантьева
Отец ребёнка: Голосев Силла Андреев
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Голосев Мартын Маркьян Силантьев
Отец ребёнка: Голосев Силла Андреев
Рождение ребёнка
1859 ст.
Дочь: Голосева Евдокия Силантьева
Отец ребёнка: Голосев Силла Андреев
Смерть
Неизвестно