Летушов Гавриил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1902
Дата смертиОколо 29.01.1978
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1902
Отец: Летушов Павел Иванович
Мать: Летушова Ирина Фоминишна
Бракосочетание
15.06.1924
Рождение ребёнка
11.10.1924
Дочь: (Летушова) Татьяна Гаврииловна
Мать ребёнка: Летушова (Беляцкая) Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
12.04.1928
Сын: Летушов Леонид Гавриилович
Мать ребёнка: Летушова (Беляцкая) Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
10.08.1931
Сын: Летушов Валентин Гавриилович
Мать ребёнка: Летушова (Беляцкая) Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
15.04.1939
Дочь: (Летушова) Алла Гаврииловна
Мать ребёнка: Летушова (Беляцкая) Ульяна Павловна
Бракосочетание
18.09.1948
Рождение ребёнка
22.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Летушова (Андрианова) Хиония (Инна) Александровна
Смерть
Около 29.01.1978
Похороны
Неизвестно