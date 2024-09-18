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Летушов Гавриил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1902

Дата смерти

Около 29.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1902

Отец: Летушов Павел Иванович

Мать: Летушова Ирина Фоминишна

Бракосочетание
15.06.1924

Жена: Летушова (Беляцкая) Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
11.10.1924

Дочь: (Летушова) Татьяна Гаврииловна

Мать ребёнка: Летушова (Беляцкая) Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
12.04.1928

Сын: Летушов Леонид Гавриилович

Мать ребёнка: Летушова (Беляцкая) Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
10.08.1931

Сын: Летушов Валентин Гавриилович

Мать ребёнка: Летушова (Беляцкая) Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
15.04.1939

Дочь: (Летушова) Алла Гаврииловна

Мать ребёнка: Летушова (Беляцкая) Ульяна Павловна

Бракосочетание
18.09.1948

Жена: Летушова (Андрианова) Хиония (Инна) Александровна

Рождение ребёнка
22.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Летушова (Андрианова) Хиония (Инна) Александровна

Смерть
Около 29.01.1978
Похороны
Неизвестно

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