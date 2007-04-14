Летушова (Андрианова) Хиония (Инна) Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1921
Дата смерти14.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1921
Бракосочетание
18.09.1948
Рождение ребёнка
22.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Летушов Гавриил Павлович
Смерть
14.04.2007
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно