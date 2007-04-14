Летушова (Андрианова) Хиония (Инна) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летушова (Андрианова) Хиония (Инна) Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1921

Дата смерти

14.04.2007

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1921

Отец: Андрианов Александр Алексевич

Мать: Андрианова (Трофимова) Мария Алексеевна

Бракосочетание
18.09.1948

Муж: Летушов Гавриил Павлович

Рождение ребёнка
22.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Летушов Гавриил Павлович

Смерть
14.04.2007
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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