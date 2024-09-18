Андрианова (Трофимова) Мария Алексеевна
Место рожденияНовгородская область
Дата рождения08.02.1892
Дата смерти1978
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1892
Отец: Трофимов Алексей Иванович
Мать: Трофимова Татьяна
Рождение ребёнка
16.04.1921
Дочь: Летушова (Андрианова) Хиония (Инна) Александровна
Отец ребёнка: Андрианов Александр Алексевич
Рождение ребёнка
26.06.1923
Дочь: Кузнецова (Андрианова) Антонина Александровна
Отец ребёнка: Андрианов Александр Алексевич
Смерть
1978