Андрианова (Трофимова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова (Трофимова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Новгородская область

Дата рождения

08.02.1892

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1892

Отец: Трофимов Алексей Иванович

Мать: Трофимова Татьяна

Рождение ребёнка
16.04.1921

Дочь: Летушова (Андрианова) Хиония (Инна) Александровна

Отец ребёнка: Андрианов Александр Алексевич

Рождение ребёнка
26.06.1923

Дочь: Кузнецова (Андрианова) Антонина Александровна

Отец ребёнка: Андрианов Александр Алексевич

Смерть
1978

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