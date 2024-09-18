Трофимова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Трофимов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Трофимов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девяткина (Трофимова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Трофимов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1892
Дочь: Андрианова (Трофимова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Трофимов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно