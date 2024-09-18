Трофимова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимова Татьяна

Трофимова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Трофимов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Трофимов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девяткина (Трофимова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Трофимов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1892

Дочь: Андрианова (Трофимова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Трофимов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.