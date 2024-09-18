Трофимов Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Федор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Алексей Иванович

Мать: Трофимова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Константин Федорович

Мать ребёнка: Трофимова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Трофимова) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Трофимова Анастасия

Смерть
Неизвестно

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