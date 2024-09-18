Трофимов Федор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофимов Алексей Иванович
Мать: Трофимова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Константин Федорович
Мать ребёнка: Трофимова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Трофимова) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Трофимова Анастасия
Смерть
Неизвестно