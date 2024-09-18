Летушов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.01.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Летушова) Анна Павловна
Мать ребёнка: Летушова Ирина Фоминишна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Летушова Ирина Фоминишна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Летушова Ирина Фоминишна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Летушова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Летушова Ирина Фоминишна
Рождение ребёнка
07.04.1902
Мать ребёнка: Летушова Ирина Фоминишна
Смерть
?.01.1933