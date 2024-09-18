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Летушов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.01.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Летушова) Анна Павловна

Мать ребёнка: Летушова Ирина Фоминишна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летушов Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Летушова Ирина Фоминишна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летушов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Летушова Ирина Фоминишна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Летушова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Летушова Ирина Фоминишна

Рождение ребёнка
07.04.1902

Сын: Летушов Гавриил Павлович

Мать ребёнка: Летушова Ирина Фоминишна

Смерть
?.01.1933

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