Летушова Ирина Фоминишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Летушова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Летушов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Летушов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Летушов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Летушова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Летушов Павел Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1902
Отец ребёнка: Летушов Павел Иванович
Смерть
?.04.1924