Летушова (Беляцкая) Ульяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летушова (Беляцкая) Ульяна Павловна

Место рождения

д.Бугаевка

Дата рождения

05.03.1905

Дата смерти

Около 12.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1905

Отец: Беляцкий Павел Логвинович

Мать: Белецкая Мария Павловна

Бракосочетание
15.06.1924

Муж: Летушов Гавриил Павлович

Рождение ребёнка
11.10.1924

Дочь: (Летушова) Татьяна Гаврииловна

Отец ребёнка: Летушов Гавриил Павлович

Рождение ребёнка
12.04.1928

Сын: Летушов Леонид Гавриилович

Отец ребёнка: Летушов Гавриил Павлович

Рождение ребёнка
10.08.1931

Сын: Летушов Валентин Гавриилович

Отец ребёнка: Летушов Гавриил Павлович

Рождение ребёнка
15.04.1939

Дочь: (Летушова) Алла Гаврииловна

Отец ребёнка: Летушов Гавриил Павлович

Смерть
Около 12.03.1942

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