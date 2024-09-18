Летушова (Беляцкая) Ульяна Павловна
Место рожденияд.Бугаевка
Дата рождения05.03.1905
Дата смертиОколо 12.03.1942
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1905
Отец: Беляцкий Павел Логвинович
Мать: Белецкая Мария Павловна
Бракосочетание
15.06.1924
Рождение ребёнка
11.10.1924
Дочь: (Летушова) Татьяна Гаврииловна
Отец ребёнка: Летушов Гавриил Павлович
Рождение ребёнка
12.04.1928
Сын: Летушов Леонид Гавриилович
Отец ребёнка: Летушов Гавриил Павлович
Рождение ребёнка
10.08.1931
Сын: Летушов Валентин Гавриилович
Отец ребёнка: Летушов Гавриил Павлович
Рождение ребёнка
15.04.1939
Дочь: (Летушова) Алла Гаврииловна
Отец ребёнка: Летушов Гавриил Павлович
Смерть
Около 12.03.1942