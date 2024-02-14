Хусаинов Губай Файзуллович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аминева (Хусаинова) Гамбар Губайевна
Мать ребёнка: Хусаинова Хуснутжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хусаинова) Марьям Губайевна
Мать ребёнка: Хусаинова Хуснутжан
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно