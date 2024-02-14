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Хусаинов Губай Файзуллович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хусаинов Файзулла Аглиуллович

Мать: Хусаинова (Юсупова) Гадельбану Хайретдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аминева (Хусаинова) Гамбар Губайевна

Мать ребёнка: Хусаинова Хуснутжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хусаинова) Марьям Губайевна

Мать ребёнка: Хусаинова Хуснутжан

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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