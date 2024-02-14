Хусаинов Файзулла Аглиуллович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хусаинов Аглиулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Самигулла Файзуллович
Мать ребёнка: Хусаинова (Юсупова) Гадельбану Хайретдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Губай Файзуллович
Мать ребёнка: Хусаинова (Юсупова) Гадельбану Хайретдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Хусаинов Сафиулла Файзуллович
Мать ребёнка: Хусаинова (Юсупова) Гадельбану Хайретдиновна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Хусаинов Закир Файзуллович
Мать ребёнка: Хусаинова (Юсупова) Гадельбану Хайретдиновна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно