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Хусаинов Файзулла Аглиуллович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хусаинов Аглиулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Самигулла Файзуллович

Мать ребёнка: Хусаинова (Юсупова) Гадельбану Хайретдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Губай Файзуллович

Мать ребёнка: Хусаинова (Юсупова) Гадельбану Хайретдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусаинова (Юсупова) Гадельбану Хайретдиновна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Хусаинов Сафиулла Файзуллович

Мать ребёнка: Хусаинова (Юсупова) Гадельбану Хайретдиновна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Хусаинов Закир Файзуллович

Мать ребёнка: Хусаинова (Юсупова) Гадельбану Хайретдиновна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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