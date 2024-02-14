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Хусаинова Хуснутжан

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аминева (Хусаинова) Гамбар Губайевна

Отец ребёнка: Хусаинов Губай Файзуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хусаинова) Марьям Губайевна

Отец ребёнка: Хусаинов Губай Файзуллович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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