Хусаинова Хуснутжан
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аминева (Хусаинова) Гамбар Губайевна
Отец ребёнка: Хусаинов Губай Файзуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хусаинова) Марьям Губайевна
Отец ребёнка: Хусаинов Губай Файзуллович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно