Аминева (Хусаинова) Гамбар Губайевна
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хусаинов Губай Файзуллович
Мать: Хусаинова Хуснутжан
Рождение ребёнка
11.03.1938
Отец ребёнка: Аминев Нафик
Рождение ребёнка
10.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аминев Нафик
Смерть
Неизвестно