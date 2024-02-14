Аминева (Хусаинова) Гамбар Губайевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминева (Хусаинова) Гамбар Губайевна

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1889 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хусаинов Губай Файзуллович

Мать: Хусаинова Хуснутжан

Рождение ребёнка
11.03.1938

Сын: Аминев Эльбрус Нафикович

Отец ребёнка: Аминев Нафик

Рождение ребёнка
10.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аминев Нафик

Смерть
Неизвестно

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