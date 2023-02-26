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Матрона (Миронова)

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Место рождения

д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1779 г.р.

Мать

До 1779 г.р.

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: Макар Иванов

Мать: Мария Сергеева

д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.07.1801

Муж: Барышин Аким Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.05.1808

Дочь: Пелагия мл

Отец ребёнка: Барышин Аким Миронов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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