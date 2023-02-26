Матрона (Миронова)
Место рожденияд.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: Макар Иванов
Мать: Мария Сергеева
д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.07.1801
Муж: Барышин Аким Миронов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.05.1808
Дочь: Пелагия мл
Отец ребёнка: Барышин Аким Миронов
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно