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Барышин Аким Миронов

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Барышин Мирон Григорьев

Мать: Барышина ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1799

Дочь: Пелагия ст

Мать ребёнка: Матрона (Антипова)

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.07.1801

Жена: Матрона (Миронова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.09.1802

Сын: Трофим Акимов

Мать ребёнка: Матрона (Антипова)

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1808

Дочь: Пелагия мл

Мать ребёнка: Матрона (Миронова)

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона (Антипова)

Смерть
1847
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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