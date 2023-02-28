Барышин Аким Миронов
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Барышин Мирон Григорьев
Мать: Барышина ?
Рождение ребёнка
09.10.1799
Дочь: Пелагия ст
Мать ребёнка: Матрона (Антипова)
Бракосочетание
06.07.1801
Жена: Матрона (Миронова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.09.1802
Сын: Трофим Акимов
Мать ребёнка: Матрона (Антипова)
Рождение ребёнка
03.05.1808
Дочь: Пелагия мл
Мать ребёнка: Матрона (Миронова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона (Антипова)
Смерть
1847