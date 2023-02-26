Матрона (Антипова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти14.07.1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1799
Дочь: Пелагия ст
Отец ребёнка: Барышин Аким Миронов
Рождение ребёнка
21.09.1802
Сын: Трофим Акимов
Отец ребёнка: Барышин Аким Миронов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барышин Аким Миронов
Смерть
14.07.1800