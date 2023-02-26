Матрона (Антипова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона (Антипова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

14.07.1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1799

Дочь: Пелагия ст

Отец ребёнка: Барышин Аким Миронов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1802

Сын: Трофим Акимов

Отец ребёнка: Барышин Аким Миронов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышин Аким Миронов

Смерть
14.07.1800
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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