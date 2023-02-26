Мария Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1784
Дочь: Матрона (Миронова)
Отец ребёнка: Макар Иванов
д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1797
Дочь: Параскева Макарова
Отец ребёнка: Макар Иванов
д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1800
Дочь: Марфа Макарова
Отец ребёнка: Макар Иванов
д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно