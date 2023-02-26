Макар Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакар Иванов

Макар Иванов

Место рождения

д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1784

Дочь: Матрона (Миронова)

Мать ребёнка: Мария Сергеева

д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1797

Дочь: Параскева Макарова

Мать ребёнка: Мария Сергеева

д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1800

Дочь: Марфа Макарова

Мать ребёнка: Мария Сергеева

д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close