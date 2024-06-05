Новожилова (Малинина) Арина (Ирина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилова (Малинина) Арина (Ирина) Ивановна

Место рождения

Доново

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Малинин Иван Галактионович

Мать: Малинина Акулина Мартемьяновна

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Новожилов Михайло Иванович

Отец ребёнка: Новожилов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Новожилов Никита Иванович

Отец ребёнка: Новожилов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: (Новожилова) Аксинья Ивановна

Отец ребёнка: Новожилов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Новожилов Михайло Иванович

Отец ребёнка: Новожилов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Новожилов Гаврило Иванович

Отец ребёнка: Новожилов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: (Новожилова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Новожилов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Новожилов Иван Иванович

Отец ребёнка: Новожилов Иван Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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