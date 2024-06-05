Новожилова (Малинина) Арина (Ирина) Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Новожилов Михайло Иванович
Отец ребёнка: Новожилов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Новожилов Никита Иванович
Отец ребёнка: Новожилов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: (Новожилова) Аксинья Ивановна
Отец ребёнка: Новожилов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Новожилов Михайло Иванович
Отец ребёнка: Новожилов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Новожилов Гаврило Иванович
Отец ребёнка: Новожилов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: (Новожилова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Новожилов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Новожилов Иван Афанасьевич
Смерть
Неизвестно