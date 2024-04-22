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Новожилов Иван Афанасьевич

Место рождения

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Новожилов Афанасий Иванович

Мать: Новожилова Домна Васильевна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Новожилов Михайло Иванович

Мать ребёнка: Новожилова Арина Ивановна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Новожилов Никита Иванович

Мать ребёнка: Новожилова Арина Ивановна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: Новожилова Арина Ивановна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Новожилов Михайло Иванович

Мать ребёнка: Новожилова Арина Ивановна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Новожилов Гаврило Иванович

Мать ребёнка: Новожилова Арина Ивановна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Новожилов Иван Иванович

Мать ребёнка: Новожилова Арина Ивановна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Смерть
1792
Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
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