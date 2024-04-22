Новожилов Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Новожилов Михайло Иванович
Мать ребёнка: Новожилова Арина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Новожилов Никита Иванович
Мать ребёнка: Новожилова Арина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: Новожилова Арина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Новожилов Михайло Иванович
Мать ребёнка: Новожилова Арина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Новожилов Гаврило Иванович
Мать ребёнка: Новожилова Арина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Новожилова Арина Ивановна
Смерть
1792