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Новожилов Никита Иванович

Место рождения

Доново

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Новожилов Иван Афанасьевич

Мать: Новожилова (Малинина) Арина (Ирина) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новожилова Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: (Новожилова) Аграфена Никитична

Мать ребёнка: Новожилова Устинья Ивановна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Новожилов Данило Никитич

Мать ребёнка: Новожилова Устинья Ивановна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
С 1804
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Новожилов Яков Никитич

Мать ребёнка: Новожилова Устинья Ивановна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Новожилов Федор Никитич

Мать ребёнка: Новожилова Устинья Ивановна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Новожилова) Авдотья Никитична

Мать ребёнка: Новожилова Устинья Ивановна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Новожилова) Марфа Никитична

Мать ребёнка: Новожилова Устинья Ивановна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Новожилов Данило Никитич

Мать ребёнка: Новожилова Устинья Ивановна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1844
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

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