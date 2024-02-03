Новожилов Никита Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: (Новожилова) Аграфена Никитична
Мать ребёнка: Новожилова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Новожилова Устинья Ивановна
Место жительства
С 1804
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Новожилова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Новожилова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: (Новожилова) Авдотья Никитична
Мать ребёнка: Новожилова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Новожилова) Марфа Никитична
Мать ребёнка: Новожилова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Новожилова Устинья Ивановна
Смерть
1844