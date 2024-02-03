Новожилова Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: (Новожилова) Аграфена Никитична
Отец ребёнка: Новожилов Никита Иванович
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Новожилов Никита Иванович
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Новожилов Никита Иванович
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Новожилов Никита Иванович
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: (Новожилова) Авдотья Никитична
Отец ребёнка: Новожилов Никита Иванович
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Новожилова) Марфа Никитична
Отец ребёнка: Новожилов Никита Иванович
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Новожилов Никита Иванович
Смерть
Неизвестно