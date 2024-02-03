Новожилова Устинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовожилова Устинья Ивановна

Новожилова Устинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Никита Иванович

Место жительства
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: (Новожилова) Аграфена Никитична

Отец ребёнка: Новожилов Никита Иванович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Новожилов Данило Никитич

Отец ребёнка: Новожилов Никита Иванович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Новожилов Яков Никитич

Отец ребёнка: Новожилов Никита Иванович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Новожилов Федор Никитич

Отец ребёнка: Новожилов Никита Иванович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Новожилова) Авдотья Никитична

Отец ребёнка: Новожилов Никита Иванович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Новожилова) Марфа Никитична

Отец ребёнка: Новожилов Никита Иванович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Новожилов Данило Никитич

Отец ребёнка: Новожилов Никита Иванович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.