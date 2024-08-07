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Новожилов Данило Никитич

Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Новожилов Никита Иванович

Мать: Новожилова Устинья Ивановна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новожилова Марья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Новожилова) Анна Даниловна

Мать ребёнка: Новожилова Марья Григорьевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: (Новожилова) Анисья Даниловна

Мать ребёнка: Новожилова Марья Григорьевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Новожилова) Наталья Даниловна

Мать ребёнка: Новожилова Марья Григорьевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Новожилова) Афимья Даниловна

Мать ребёнка: Новожилова Марья Григорьевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Новожилов Василий Данилович

Мать ребёнка: Новожилова Марья Григорьевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Новожилов Василий Данилович

Мать ребёнка: Новожилова Марья Григорьевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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