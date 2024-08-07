Новожилов Данило Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Новожилова) Анна Даниловна
Мать ребёнка: Новожилова Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: (Новожилова) Анисья Даниловна
Мать ребёнка: Новожилова Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Новожилова) Наталья Даниловна
Мать ребёнка: Новожилова Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Новожилова) Афимья Даниловна
Мать ребёнка: Новожилова Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Новожилов Василий Данилович
Мать ребёнка: Новожилова Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Новожилов Василий Данилович
Мать ребёнка: Новожилова Марья Григорьевна
Смерть
Неизвестно