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Новожилов Михайло Иванович

Место рождения

Доново

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

20.02.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Новожилов Иван Афанасьевич

Мать: Новожилова (Малинина) Арина (Ирина) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новожилова Дарья Дмитриевна

Место жительства
С 1804
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Новожилов Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Новожилова Дарья Дмитриевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Новожилова) Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Новожилова Дарья Дмитриевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
20.02.1858
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

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