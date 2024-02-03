Новожилов Михайло Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти20.02.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1804
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Новожилов Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Новожилова Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: (Новожилова) Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Новожилова Дарья Дмитриевна
Смерть
20.02.1858