Новожилова Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилова Дарья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Михайло Иванович

Место жительства
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Новожилов Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Новожилов Михайло Иванович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Новожилова) Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Новожилов Михайло Иванович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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