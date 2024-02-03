Новожилова Дарья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Новожилов Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Новожилов Михайло Иванович
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: (Новожилова) Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Новожилов Михайло Иванович
Смерть
Неизвестно