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Новожилов Михайло Иванович

Место рождения

Доново

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Новожилов Иван Афанасьевич

Мать: Новожилова (Малинина) Арина (Ирина) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новожилова (Кликушина) Мавра Михеевна

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: (Новожилова) Василиса Михайловна

Мать ребёнка: Новожилова (Кликушина) Мавра Михеевна

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: (Новожилова) Афимья Михайловна

Мать ребёнка: Новожилова (Кликушина) Мавра Михеевна

Место жительства
С 1804
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1857
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

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