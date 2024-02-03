Новожилов Михайло Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: (Новожилова) Василиса Михайловна
Мать ребёнка: Новожилова (Кликушина) Мавра Михеевна
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: (Новожилова) Афимья Михайловна
Мать ребёнка: Новожилова (Кликушина) Мавра Михеевна
Место жительства
С 1804
Смерть
1857