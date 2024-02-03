Новожилова (Кликушина) Мавра Михеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: (Новожилова) Василиса Михайловна
Отец ребёнка: Новожилов Михайло Иванович
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: (Новожилова) Афимья Михайловна
Отец ребёнка: Новожилов Михайло Иванович
Место жительства
С 1804
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно