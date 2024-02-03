Новожилова (Кликушина) Мавра Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилова (Кликушина) Мавра Михеевна

Место рождения

Сажино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Сажино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Михайло Иванович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: (Новожилова) Василиса Михайловна

Отец ребёнка: Новожилов Михайло Иванович

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: (Новожилова) Афимья Михайловна

Отец ребёнка: Новожилов Михайло Иванович

Место жительства
С 1804
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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