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Устрофеев Яков Иванов

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Устрофеев Иван Максимов

Мать: не указана

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устрофеева Дарья Романова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Устрофеев Василий Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Устрофеева Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Устрофеева Дарья Романова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Устрофеева Евгения Яковлева

Мать ребёнка: Устрофеева Дарья Романова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Устрофеев Сильвестр Яковлев

Мать ребёнка: Устрофеева Дарья Романова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Устрофеев Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Устрофеева Дарья Романова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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