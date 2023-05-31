Устрофеев Яков Иванов
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Устрофеев Иван Максимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Устрофеев Василий Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Устрофеева Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Устрофеева Дарья Романова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Устрофеева Евгения Яковлева
Мать ребёнка: Устрофеева Дарья Романова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Устрофеев Сильвестр Яковлев
Мать ребёнка: Устрофеева Дарья Романова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Устрофеева Дарья Романова
Смерть
Неизвестно