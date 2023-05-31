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Устрофеева Дарья Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устрофеев Яков Иванов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Устрофеева Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Устрофеев Яков Иванов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Устрофеева Евгения Яковлева

Отец ребёнка: Устрофеев Яков Иванов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Устрофеев Сильвестр Яковлев

Отец ребёнка: Устрофеев Яков Иванов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Устрофеев Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Устрофеев Яков Иванов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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