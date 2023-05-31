Устрофеева Дарья Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Устрофеева Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Устрофеев Яков Иванов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Устрофеева Евгения Яковлева
Отец ребёнка: Устрофеев Яков Иванов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Устрофеев Сильвестр Яковлев
Отец ребёнка: Устрофеев Яков Иванов
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Устрофеев Яков Иванов
Смерть
Неизвестно