Устрофеев Василий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Устрофеев Яков Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Устрофеев Степан Васильев
Мать ребёнка: Устрофеева Феврония Константинова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Устрофеева Феврония Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно