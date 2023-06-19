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Устрофеев Василий Яковлев

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Устрофеев Яков Иванов

Мать: не указана

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Устрофеев Степан Васильев

Мать ребёнка: Устрофеева Феврония Константинова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Устрофеев Устин Васильев

Мать ребёнка: Устрофеева Феврония Константинова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устрофеева Феврония Константинова

Смерть
Неизвестно